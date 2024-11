Palmeiras x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem 'final' do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada da competição

Palmeiras e Botafogo fazem a ”final” do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (26/11), às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada. As equipes estão empatadas com 70 pontos, mas o Verdão tem vantagem no número de vitórias, já que tem uma a mais que o Glorioso no torneio. Assim, com mais três jogos a disputar, o jogo se transformou em uma verdadeira decisão para saber quem levará o título nacional.

O Verdão, assim como em 2023, conseguiu dar uma arrancada impressionante no Brasileirão e assumiu a liderança ao bater o Atlético-GO na última rodada e o tropeço do Botafogo diante do Vitória. Além disso, o time comandado por Abel Ferreira vem de três vitórias seguidas. A única estatística negativa é ainda não ter vencido o Glorioso neste ano. Foram três duelos, com duas vitórias dos cariocas e um empate.

Apesar de deixar a liderança escapar na última rodada, o Botafogo ainda depende somente de si para ser campeão, pois empata com o Palmeiras em pontos (70) e fica atrás nos critérios de desempate. A possibilidade de um confronto direto, mesmo que fora de casa, veio, portanto do céu. Além disso, no Brasileirão, o Glorioso não perde desde 11 de agosto, quando caiu para o Juventude por 3 a 2, em Caxias do Sul. São 13 jogos de invencibilidade, uma marca importante na análise fria dos números. Porém, o contexto não traduz muito otimismo. Afinal, nos três últimos compromissos (Cuiabá, Atlético-MG e Vitória), não venceu e marcou apenas um gol.

Já o restante da equipe deve ser muito parecida com a que vem atuando nas últimas partidas. A única dúvida de Abel Ferreira deve ser no setor ofensivo, já que Rony e Flaco López brigam por um lugar no time titular. O camisa 10 iniciou as últimas partidas, mas o argentino tem o status de ser o artilheiro da equipe na temporada.

Para a partida, Abel pode ter o retorno do zagueiro Murilo. Afinal, ele ficou fora da última partida por conta de dores, mas esteve presente na reapresentação da equipe e trabalhou com o restante dos companheiros. O jogador deve ser relacionado para a ”final”, sendo, assim, a principal mudança no time para o duelo. Vitor Reis, assim, deve retornar ao banco de reservas.

Contra o Palmeiras, na primeira “decisão” até o fim da temporada, o Botafogo, também finalista da Libertadores, terá os retornos do zagueiro Barboza e do atacante Luiz Henrique. Destaques na campanha de 2024, os dois foram expulsos diante do Atlético-MG, no Independência. Assim, desfalcaram o time alvinegro contra o Vitória, no Estádio Nilton Santos, no último sábado (23).

Outra novidade pode ser o volante e capitão Marlon Freitas, que ficou fora na última partida, por questões físicas. Tchê Tchê o substituiu e foi vaiado pela torcida. Quem também tirou os alvinegros do sério, pelo desempenho, foi o lateral-direito Vitinho. O defensor pode “rodar” na equipe titular para a entrada do uruguaio Mateo Ponte.

PALMEIRAS X BOTAFOGO

36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: terça-feira, 26/11/2024, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: TV Globo e Premiere

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Wagner Reway (ES)