Pai de Neymar revela que ficou rico antes do jogador

O empresário do craque ainda comentou sobre a diferença de fortunas entre eles quando saiu do Santos

Com a função de cuidar da carreira do filho desde o início, quando ainda era uma promessa do Santos, o pai de Neymar revelou que enriqueceu primeiro que o craque. O empresário disse que, em 2013, o jogador não tinha R$ 5 milhões na conta, enquanto já faturava R$ 40 milhões por ano com sua empresa.

“Eu ganhei mais dinheiro com o meu filho. Fiquei rico antes dele. Em 2013, o maior salário de Neymar foi de R$ 200 mil. O Neymar não tinha R$ 5 milhões na conta quando ele saiu do Santos [para o Barcelona]. E eu já faturava R$ 40 milhões por ano como empresa [com a imagem dele]”, disse em entrevista ao podcast Round Cast.