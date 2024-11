Neymar rebate crítica de Fred Bruno nas redes sociais: ‘Fanfarrão’

Repercussão

A análise de Fred, e o comentário de Neymar dividiram opiniões nas redes sociais. Uma parcela de amantes do futebol saíram em defesa do jornalista, enquanto outra compartilhou da mesma insatisfação do jogador com o comentário.

“Fred tomou cuidado para falar, teve respeito, e o Neymar fez birra. O melhor jogador do Brasil nos últimos anos, se tornou um dos caras mais mimados que já ficaram famosos na história do futebol”, escreveu um internauta.

Outro opinou: “O Twitter (X) está do lado do Fred. Ou seja, o Neymar está certo. Toda vez que esse site apoia alguém, o outro lado está certo na história. Levem isso para vida de vocês”.

parabens neymar vc acabou de provar o ponto do fred https://t.co/UO5K1FFPft — mabi (@riorsonwifey) November 25, 2024