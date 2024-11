Manchester City x Feyenoord: Onde assistir, escalações e arbitragem

Fora do G8 da Champions e com cinco derrotas seguidas (em três torneios diferentes), City tenta a recuperação diante de um rival irregular

Nesta terça-feira, 26/11, no Etihad Stadium, o Manchester City recebe o Feyenoord, às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da Champions. Fora do G8, afinal está em 10º lugar, com 7 pontos – zona de repescagem – os ingleses esperam uma boa vitória para retornar ao G8 (vaga direta às oitavas) e, assim, acabar com uma série de cinco derrotas seguidas. Foram três pelo Campeonato Inglês, uma pela Copa da Inglaterra e uma pela Champions (4 a 1 para o Sporting). Esta é a pior marca da equipe desde a chegada de Guardiola como treinador. Aliás, também é a primeira vez, desde que se tornou técnico, que Pep perdeu cinco jogos seguidos.

O Feyenoord tem uma campanha irregular. Está em 21º com seis pontos, posição que o coloca na zona de repescagem para as oitavas. Ao mesmo tempo que ostenta vitórias fora de casa sobre Girona e Benfica, levou uma surra em casa do Bayer Leverkusen (4 a 0).