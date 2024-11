Mãe de suposta filha de Neymar abre vaquinha online para custear exame de DNA

Gabriella Gaspar pretende arrecadar R$ 60 mil para arcar com exame de paternidade de Jázmin Zoé, mas ainda não conseguiu 1% da quantia

Gabriella Gaspar, mãe da suposta filha de 10 anos de Neymar, abriu uma vaquinha online para arcar com custos do exame de comprovação de paternidade. A modelo intitulou o link para arrecadação de dinheiro como ‘DNA’ e o compartilhou em seu perfil do Instagram, através dos stories.

A mãe de Jázmin Zoé, de 10 anos, tem como objetivo arrecadar 10 mil euros (cerca de R$ 61 mil) para custear o exame de DNA. O link leva à página da vaquinha, com descrição que diz “para felicidade de uma menina”, e mostra o total já doado. Gabriella estipulou um prazo de 82 dias para adquirir a quantia, mas conseguiu apenas 10 euros até o momento da matéria – 23 horas após a divulgação.