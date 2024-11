Luiz Henrique, do Botafogo, pode pegar seis jogos de suspensão

Luiz Henrique pode ser suspenso e desfalcar o Botafogo. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pediu a suspensão preventiva do atacante na tarde desta segunda-feira (25). Ele foi expulso após o fim do jogo no empate sem gols contra o Atlético Mineiro depois de arremessar uma garrafa em um dos seguranças durante uma confusão. O VAR flagrou a ação.

Dessa forma, ele foi denunciado no artigo 258 do CBJD (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva). Luiz Henrique, portanto, pode pegar de um a seis jogos a mais do que já cumpriu de punição na última rodada, no empate do Botafogo por 1 a 1 com o Vitória.