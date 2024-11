Landim quer que estádio do Flamengo seja ‘autossustentável’

Presidente do Rubro-Negro garante que receitas do clube não sofrerão impacto por conta da construção do estádio, previsto para inaugurar em 2029

A questão financeira sempre preocupa os torcedores ainda mais para a construção de um estádio. Contudo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, garantiu, em assinatura do termo de compromisso de construção, que o clube as receitas não sofrerão impactos. Além disso, ele fez comparação com os produtos vendidos pelo clube no Maracanã com os que irão ser em novo estádio.

“Isso se fala muito como uma dúvida em relação ao fato de poder impactar ou não. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez questão de encaminhar o orçamento do Flamengo para aprovação, no qual existe o orçamento do Flamengo e existe o orçamento do estádio, separados, para demonstrar que em nada, vamos dizer assim, a construção do estádio vai impactar o dia a dia do Flamengo. O que a gente tentou mostrar hoje aqui foi operacionalmente, quer dizer, o ganho que a gente acredita que terá com a construção desse estádio, o aumento da receita em relação ao que tem hoje no Maracanã. A gente vai poder precificar de forma muito melhor”, disse antes de complementar.