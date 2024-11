Jogadores do Fluminense convocam torcida para duelo decisivo pelo Brasileirão

“A sua energia faz toda a diferença. Contamos com a torcida para lutar por mais uma grande vitória”, disse o camisa 3.

O Fluminense, aliás, enfrentará três adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Depois do duelo com o Tigre, terá pela frente o Athletico, fora, e o Cuiabá, no Maracanã. No último compromisso de 2024, o Tricolor enfrentará o Palmeiras, no Allianz Parque. A equipe carioca, afinal, ocupa a 16ª posição, com 38 pontos – um de vantagem sobre o Criciúma, primeiro time dentro do Z4.

