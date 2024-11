Jogadores do Corinthians acreditam em permanência de Memphis mesmo com impeachment

O Corinthians vive um cenário político tenso. Se dentro de campo o Alvinegro tem uma sequência de vitórias e mira uma vaga na Libertadores, no extracampo, os bastidores fervem. Na última semana, o Conselho Deliberativo do clube convocou a votação do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo para a próxima quinta-feira (28). Isso repercutiu no elenco corinthiano.

Memphis Depay, principal contratação do Timão no ano, cogita deixar o clube, em caso de impeachment. Entretanto, nos bastidores, não é o que se percebe. Para a maioria dos jogadores do Corinthians, a percepção é que o craque ficará de qualquer forma, já que é visto como alguém sorridente e tranquilo no dia a dia do time.