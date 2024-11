Interino elogia postura do Santos contra o Sport: ‘Trataram como decisão’

Leandro Zago viu elenco motivado em jogo de despedida da Série B e também explicou escolha de deixar JP Chermont no banco

O Santos perdeu para o Sport por 2 a 1, nesse domingo (24), na Ilha do Retiro, em sua despedida da Série B. A equipe foi comandada pelo interino Leandro Zago que, após a partida, elogiou a postura da equipe, mesmo já com os objetivos cumpridos na competição. Além disso, comentou que o elenco treinou durante a semana como se o duelo contra o Leão fosse uma decisão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Tivemos três sessões de treino para preparar o jogo, tivemos vários jogadores fora. O jogo tinha um valor para nós e outro para o rival, o ambiente do estádio… Já seria um jogo duro com a equipe completa. Eu já vivi algumas vezes o futebol profissional. Foi muito legal a confiança do departamento profissional, tenho 50 dias de clube. Jogadores foram muito profissionais, treinaram como se fosse decisão. Acredito que conseguimos competir e tornar o jogo páreo”, disse o interino.