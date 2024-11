Ídolo, Felipe deve comandar o Vasco nas últimas três rodadas do Brasileirão

Um dos maiores ídolos do Vasco, Felipe era um verdadeiro maestro dentro das quatro linhas. Fora delas, decidiu ser treinador e teve passagens por clubes como Bangu e Confiança (SE). Agora, ocupa o cargo de diretor-técnico do clube do coração e deve ter a tarefa de assumir o comando nas três partidas que restam para encerrar a temporada. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o treinador Rafael Paiva não resistiu à sequência de resultados negativos, sobretudo com o fraco primeiro tempo diante do Corinthians, na Neo Química Arena. A diretoria cruz-maltina optou pela mudança no comando mesmo antes do fim da competição. Essa foi a quarta derrota consecutiva da equipe (Botafogo, Fortaleza, Internacional e Timão).