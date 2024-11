Guardiola e De Bruyne falam sobre futuro do meia no Manchester City

Com contrato renovado, técnico aborda decisão do belga, enquanto jogador admite incerteza e foca em voltar ao alto nível após lesão

Pep Guardiola falou, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (25) antes do jogo da Champions contra o Feyenoord, sobre o futuro de Kevin De Bruyne no Manchester City. O jogador belga já manifestou, em algumas ocasiões, que não descarta a possibilidade de seguir carreira na Arábia Saudita.

“Eu não sei qual será o futuro dele, isso depende do Kevin. Pode ser no final da próxima temporada, ou da seguinte, ou até mais adiante. Assim como aconteceu com David Silva, ele decidirá quando for o momento certo para ele e para a equipe. Ele não vai querer estar aqui se não puder jogar regularmente. Quando ele estiver disponível, tem que estar em campo”, disse Guardiola.