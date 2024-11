Fluminense x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto direto na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Criciúma medem forças nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Um duelo que promete ser eletrizante, visto que a diferença entre as equipes na classificação é de apenas um ponto, no momento.

Após o empate por 2 a 2 com o Fortaleza, o Tricolor de Laranjeiras soma 38 pontos e ocupa a 16ª rodada da competição. O Tigre, por sua vez, tem 37 pontos e está no Z4, na 17ª colocação, com uma vitória a menos que o adversário.