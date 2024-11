Fluminense confirma grave lesão de joia da base

Matheus Reis, mexicano de 17 anos, sofre ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e só volta em 2025

O Fluminense confirmou na tarde desta segunda-feira (25) a grave lesão de uma de suas joias, Matheus Reis. O atacante mexicano, segundo o próprio clube revelou, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

Matheus Reis, de apenas 17 anos, surgiu em lista do jornal inglês “The Guardian”, que revela os principais jogadores sub-17 do mundo. Clique aqui para relembrar. Além dele, o meia Riquelme Felipe também representou o Fluminense na lista, aliás. Na temporada atual, Matheus tem dois gols em 16 jogos, ajudando o Tricolor na conquista do Brasileirão e da Copa do Brasil sub-17.

Com suas boas atuações, passou a integrar o elenco profissional para alguns treinos ao longo dos últimos meses. Ele, no entanto, não chegou a estrear pelos profissionais. Sua lesão se deu, ainda segundo o Fluminense, no treino da última terça-feira (19).

Confira o anúncio do Fluminense

“O atacante Matheus Reis sofreu uma lesão no joelho direito durante o treinamento do dia 19/11, e foi diagnosticada ruptura do ligamento cruzado anterior. O atleta será submetido à cirurgia, prevista para a próxima semana.”