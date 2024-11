Flamengo x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações da final do Carioca Feminino

Rivais disputam o título às 20h desta segunda-feira (25), no Estádio Luso-Brasileiro, após empate em 1 a 1 no clássico de ida

Flamengo e Fluminense retornam aos gramados na noite desta segunda-feira (25) para decidir o Campeonato Carioca Feminino 2024. As rivais empataram em 1 a 1 na ida e agora se enfrentam às 20h, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Em caso de nova igualdade no placar, o título da competição será definido nos pênaltis.

O clássico de ida aconteceu no sábado da semana passada, dia 16 de novembro, também no Luso-Brasileiro – Zona Norte do Rio. Jucinara abriu o placar da partida e colocou o Flamengo em vantagem, mas Keké empatou para o Fluminense no fim do jogo.