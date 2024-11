Flamengo mira além de empresas para Naming Rights de estádio e prevê venda de ingressos para 2025

Desde o início do processo para compra do terreno do Gasômetro à idealização do estádio do Flamengo falou-se sobre a venda de Naming Rights como principal fonte custeadora do projeto. Nesta segunda-feira (25), o presidente Rodolfo Landim deu mais detalhes sobre o andamento das negociações comerciais e revelou que o Rubro-Negro tem mirado instituições maiores que empresas a fim de viabilizar um acordo astronômico como fonte de receita.

O presidente Rodolfo Landim revelou, ainda, que irá se reunir com representantes de possíveis Naming Rights nesta segunda-feira (25), em São Paulo. O mandatário falou brevemente com a imprensa durante o encontro com o prefeito Eduardo Paes, no Salão Nobre da Gávea, para assinatura do compromisso pelo potencial construtivo da Gávea, no valor de R$ 500 milhões.