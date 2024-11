Flamengo e Prefeitura assinam termo de compromisso para construção do estádio

A construção do estádio do Flamengo está cada vez mais próxima. Nesta segunda-feira, o presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), assinaram o compromisso para viabilizar a construção do estádio do clube na área do Porto Maravilha. O encontro aconteceu no Salão Nobre da sede da Gávea, na Zona Sul da cidade. Eles também estavam acompanhados do vice-presidente Geral, Rodrigo Dunshee, e o vice-presidente de Patrimônio, Marcos Bodin.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, iniciou as apresentações abordando a importância da construção do estádio não só para o Flamengo, mas para capital carioca. O gestor reforçou o impacto do projeto apresentado pelo Rubro-Negro para questões econômicas do Estado.