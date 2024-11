Felipe Andreoli acerta com concorrente da Globo após deixar emissora

Andreoli já vinha sendo especulado na emissora de Edir Macedo. Contudo, na semana passada, de acordo com Vaquer, ele e Brites revelaram para amigos próximos que estarão à frente do reality voltado para casais de celebridades enfrentando diferentes desafios em uma mansão. A expectativa é que a anúncio oficial ocorra ainda nesta semana.

Pouco mais de um mês após anunciar sua saída da Globo , o jornalista Felipe Andreoli acertou sua ida para a Record. Após 10 anos na emissora carioca, o apresentador estará ao lado de Rafa Brites, sua esposa, no comando da próxima edição do Power Couple Brasil. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

O jornalista também voltou às origens há pouco tempo, quando participou da transmissão da oitava edição da Supercopa Desimpedidos, evento do canal do YouTube que o ex-global é um dos fundadores. O título acabou com a equipe G3X.

Trajetória de Felipe Andreoli até a chegada na Record

Felipe Andreoli, de 44 anos, começou a ganhar destaque na TV durante sua participação como repórter no CQC, da Band, onde atuava junto com nomes como Danilo Gentili, Marcelo Tas, Rafinha Bastos e Marco Luque.

Em dezembro de 2014, o apresentador chega à Globo para para ficar à frente do programa esportivo Extra Ordinários, junto a Eduardo Bueno, Maitê Proença e Xico Sá no SporTV. Além disso, ele também contribuiu como repórter do programa Encontro com Fátima Bernardes na TV aberta.