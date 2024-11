Ex-campeão do UFC pede Vini Jr na seleção de Camarões

Já imaginou Vini Jr com uma camisa de outra seleção? Essa foi a ideia do ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Francis Ngannou, em um post em seu Instagram. O lutador chamou o jogador brasileiro para defender a seleção de Camarões, seu país natal.

O “convite” veio menos de uma semana após a CBF entregar um teste de ancestralidade a Vini Jr, na campanha “Raízes de Ouro”. O craque do Brasil e do Real Madrid tem seus ancestrais do país da África Central. Com isso, o lutador fez a postagem, mostrando que já tem camisas camaronesas com o nome do jogador.