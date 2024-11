Ex-Arsenal quase é vítima de assassinato nos Estados Unidos

Ex-Gunner e dois amigos foram atacados por um homem armado com uma faca em Nova York. Há relatos do assaltante sofrer de problemas mentais

O ex-atacante Nicklas Bendtner, com passagem pelo Arsenal, quase foi vítima de assassinato nos Estados Unidos, na última quarta-feira (20). Um homem armado com uma faca surpreendeu-o conforme algumas câmeras de segurança mostraram. Trata-se de Joshua Zinberg, de 25 anos, que feriu um homem e foi detido no dia seguinte.

Nicklas, que atuou também pela Juventus, andava tranquilamente com dois amigos pela Upper West Side. Até que Joshua atacou o trio e um deles sofreu cortes no rosto e na orelha. Posteriormente, o homem, de 55 anos, foi para o Hospital Monte Sinai, em Manhattan.