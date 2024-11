Duelo com o Criciúma ganha contornos de decisão para o Fluminense no ano

Rio de Janeiro, Brasil - 22/11/2024 - Estádio Maracanã - Fluminense enfrenta o Fortaleza esta noite no Maracanã pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Crédito: Jogada 10

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda não conseguiu garantir sua permanência na elite do futebol nacional para 2025. Com isso, o duelo contra o Criciúma, na próxima terça-feira (25), no Maracanã, ganha contornos de uma verdadeira decisão para o futuro do clube. Afinal, esta será a penúltima partida do Tricolor no Rio de Janeiro na temporada e em caso de derrota, os comandados do técnico Mano Menezes irão encerrar a rodada no Z4.

Atualmente, a diferença entre as equipes é de apenas um ponto (38 x 37), o que transforma o confronto em uma final. Perder em pleno Maracanã para um adversário direto seria trágico e desmontaria a vantagem que o Fluminense tem no momento.

Por outro lado, em caso de triunfo, o time carioca abriria quatro pontos para a zona de rebaixamento restando apenas três rodadas para o fim e ainda com mais um jogo em casa para fazer (Cuiabá). “É decisão. O jogo de terça tem caráter de decisão. Se tivéssemos nos dois jogos, um que poderia empatar seria hoje. Terça a gente tem que vencer. Vamos entender como o jogo vai ser jogado. Melhorar um pouco a bola parada. Com o volume que tivemos hoje, essas ocasiões acontecem com frequência. Jogamos muitas bolas nas mãos do goleiro. Hoje o campo estava molhado para controlar a batida é difícil. Mas vamos melhorar pequenos detalhes para buscar na terça-feira a vitória”, afirmou Mano.