Diretor do Flamengo detalha nova recusa ao Corinthians por Hugo Souza

Bruno Spindel revela que clubes precisam cumprir o que está no contrato entre as partes Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira (25), o diretor do Flamengo, Bruno Spindel, revelou detalhes sobre mais uma recusa à garantia bancária apresentada pelo Corinthians na negociação do goleiro Hugo Souza. O atleta está emprestado pelo Rubro-Negro ao Timão. O dirigente comentou o caso antes do embarque do Flamengo para enfrentar o Fortaleza no estádio Castelão, nesta terça-feira (26), pela 36ª rodada do Brasileirão.

Há um contrato de empréstimo com determinadas previsões. Até porque a garantia oferecida no caso do Matheuzinho não funcionou como esperado. Havia a expectativa de entrada no caixa de pouco mais de R$ 8 milhões este ano. O Flamengo esperava receber caso houvesse algum problema, mas isso ficou para o ano que vem. Enfim, estamos sendo muito criteriosos, o que é mais do que justo, na análise de alguma eventual garantia oferecida pelo Corinthians. Até agora, não houve esse aceite por parte do Flamengo", explicou Spindel em entrevista ao canal Paparazzo Rubro-Negro.