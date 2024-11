Corinthians vai apresentar novo fiador ao Flamengo por Hugo Souza

O terceiro fiador, aliás, será um banco. Caso o Fla recuse, o Timão pretende ir à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) por entender que o clube carioca ter que aceitar as condições apresentadas. Do outro lado, o Rubro-Negro alega que, por contrato, não precisa aceitar o fiador.

O Corinthians apresentará o terceiro fiador pela compra do goleiro Hugo Souza. Além disso, pretende judicializar o Flamengo caso o Rubro-Negro recuse novamente a proposta para ter o jogador. A informação do jornalista Venê Casagrande, do “SBT”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A opção de compra do Hugo Souza pelo Corinthians em 800 mil euros (R$ 4,86 milhões) expira no próximo sábado (30). O jogador já disse aos seus representantes e à diretoria do Alvinegro que pretende seguir no clube, mas se reapresentará ao Flamengo caso a situação não se resolva. O atual vínculo do goleiro com o Timão vai até 31 de dezembro.