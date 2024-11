Copinha 2025: confira grupos, clubes participantes e sedes do torneio

Nesta segunda-feira (25), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os grupos, clubes participantes e as sedes da Copinha de 2025. O evento ocorreu no Mercado Pago Hall, localizado no complexo da Arena Pacaembu, palco da decisão do dia 25 de janeiro.

O torneio nacional começa no dia 2 de janeiro e contará com 128 times de todo o Brasil. Tradicionalmente, a Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o calendário do futebol nacional