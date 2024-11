Condenado por estupro, Daniel Alves publica mensagens bíblicas

O ex-jogador Daniel Alves fez uma série de postagens em sua rede social onde utiliza legendas com versículos bíblicos e também canta louvores. Condenado por estupro na Espanha, o brasileiro vem se dedicando a prática da fé enquanto aguarda em liberdade o julgamento final do seu recurso no país europeu.

Desde o dia 2o de outubro, Dani Alves realizou 14 publicações em sua conta no Instagram. Todas as postagens continham ao menos uma menção sobre fé. Em dois dos posts, o ex-jogador canta louvores para seus seguidores. Apesar de voltar a aparecer de forma ativa na rede social, ele mantém os comentários trancados.