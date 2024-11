Com Roger Machado, Internacional supera desempenho de Botafogo e Palmeiras

O Internacional de Roger Machado está embalado no Campeonato Brasileiro. O Colorado goleou o Bragantino no último domingo (25) por 4 a 1 e, portanto, subiu para a terceira colocação do torneio nacional. Além disso, a equipe está invicta há 16 partidas.

Os ótimos números desde a chegada do treinador, em julho, fizeram o Inter ultrapassar o desempenho de Palmeiras e Botafogo, líder e vice-líder da competição. Segundo o Uol, com o comandante, a equipe ganhou 69,7% dos pontos disputados. Já os desempenhos nas campanhas do Glorioso e do Alviverde são de 66,7%.