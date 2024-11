Cláudia celebra primeira convocação para a Seleção Brasileira: ‘Um sonho’

A goleira do Juventude é a primeira atleta do clube a ser convocada para vestir a amarelinha

A goleira Cláudia, do Juventude, foi convocada pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira. Aliás, a arqueira é a primeira atleta do clube a vestir a amarelinha e, portanto, entrou para a história. Já nos preparativos para a estreia, a jogadora falou sobre sua reação com a oportunidade dada pelo técnico Arthur Elias.

“Só caiu a ficha quando eu vesti o uniforme. É a minha primeira viagem para fora do Brasil, então é uma sensação única. E é longe, viajar todas essas horas… Fiquei o tempo inteiro dentro do avião em estado de choque, não acreditava que estava lá. Então só caí na real quando eu vesti o uniforme da Seleção mesmo”, iniciou.