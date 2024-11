Cano, do Fluminense, entra no Top 3 de artilheiros do Novo Maracanã

Quando o Fluminense passava por apuros diante do Fortaleza, Germán Cano voltou a ser decisivo e deixou tudo igual no empate por 2 a 2, no Maracanã. Um ponto que pode ser essencial na luta contra o rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro. Assim, o argentino, também, atingiu uma marca importante ao se tornar o terceiro maior artilheiro do estádio desde sua reforma, em 2013.

Dessa forma, o atacante igualou Bruno Henrique, do Flamengo, nesta disputa. No ano anterior, já havia superado Fred e assumido o primeiro lugar como principal goleador do Tricolor no local. Atualmente, Pedro, também do Rubro-negro, soma 93 gols e lidera a lista.