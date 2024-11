Botafogo viaja completo para São Paulo e Buenos Aires

O Botafogo viajará completo para São Paulo e Buenos Aires. Nestas cidades, terá duas decisões pela frente, por Campeonato Brasileiro e Libertadores, respectivamente. Até os jogadores que não forem relacionados seguem com a delegação alvinegra para a semana mais importante na história do clube.

Nesta segunda-feira (25), o time alvinegro segue para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, na terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, pela rodada 36 do Brasileirão. O Botafogo e o Verdão empatam nos 70 pontos, mas os paulistas ficam à frente nos critérios de desempate do torneio nacional.