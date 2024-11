Bayern x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Bayern

O desfalque do time do treinador Vincent Kompany está no meio de campo. João Palhinha sofreu uma lesão na coxa esquerda. Assim, o veterano Goretzka ganha uma vaga ao lado de Kimmich, formando a dupla de volantes. Gnabry, que teve um pouco de descanso no jogo pela Bundesliga contra o Augsburg, retorna ao time titular e, ao lado de Olise e Musiala, será responsável por municiar o artilheiro Kane, que está vivendo grande fase: nos 3 a 0 contra o Augsburg, marcou os três gols. O inglês é um dos artilheiros da Champions League (5 gols) e do Campeonato Alemão (14 gols, em 11 jogos).

Kane lembrou que, em uma semana, o Bayern terá três desafios gigantes: o PSG pela Champions League, o arquirrival Dortmund no sábado pelo Campeonato Alemão e, na próxima terça-feira, jogo pelas oitavas de final da Copa da Alemanha contra o atual campeão nacional, Bayer Leverkusen.

Começará uma semana de grandes desafios. Mas estamos jogando muito bem nas últimas partidas e queremos essa vitória para manter o bom momento”, disse Kane.