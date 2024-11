Atlético confirma desfalque de Zaracho para a final da Libertadores

Meia argentino tem sofrido com as lesões e perdeu a maior parte dos jogos na temporada

O Atlético anunciou, na tarde desta segunda-feira (25), que o meia Matías Zaracho sofreu uma lesão na coxa direita e não jogará a final da Libertadores. O jogo está marcado para sábado (30), em Buenos Aires, na Argentina.

Zaracho se lesionou durante a partida contra o São Paulo, no último fim de semana, que terminou empatada em 2 a 2. Em um momento do jogo, o meia caiu no gramado reclamando de dores e precisou sair de campo chorando, visivelmente abalado.