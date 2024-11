Atacante se irrita com poucos minutos no Grêmio e deixa saída em aberto

O clima de tensão no Grêmio se estende para além das quatro linhas. Isso porque, em entrevista recente, o atacante Matías Arezo demonstrou incômodo com as poucas oportunidades que vem recebendo no Imortal. Em entrevista ao jornal “El País”, do Uruguai, expôs que tem um sentimento de frustração com a seus poucos minutos em campo.

“Eu encaro de forma tranquila, mas não com as expectativas que imaginava na hora de vir, porque claramente minha chegada da Europa sempre foi com a ideia de jogar como fiz quando vim ao Peñarol. Com o objetivo de ser protagonista e voltar a me sentir eu mesmo, o que nestes seis meses não ocorreu”, disparou Arezo.