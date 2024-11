Atacante brasileiro supera lesão e estreia na Premier League

Aos 23 anos, o centroavante Igor Thiago realizou o sonho de estrear na Premier League. Recuperado da lesão sofrida no menisco do joelho direito, o brasileiro entrou em campo no empate por 0 a 0 com o Everton, no último final de semana, no Goodison Park, em Liverpool, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês.

“Posso dizer que essa estreia na Premier League foi muito esperada. Por toda a minha trajetória até me tornar jogador e pela lesão que adiou esse sonho, esse dia jamais será esquecido na minha vida. É uma mistura de sonho realizado e o início de um novo. Estou bem, recuperado e com muita sede para os próximos serem incríveis com a camisa do Brentford”, afirmou o atacante.