Astro pop se desculpa com técnico do Manchester United: ‘Me sinto um idiota’

Assim, claramente o treinador do Manchester United mostrou-se incomodado com a atitude e balançou a cabeça negativamente. Até que Ed Sheeran percebeu e já mostrou preocupação.

A interferência de Ed Sheeran na entrevista se explica porque ele é torcedor e acionista minoritário do Ipswich Town, o primeiro adversário de Rubén Amorin, como treinador dos Diabos Vermelhos. Os times se enfrentaram no Portmand Road e empataram em 1 a 1 .

Mudança de rota no Manchester United

A diretoria do Manchester United optou pela mudança no comando técnico mesmo ainda no início da temporada 24/25. Isso porque o seu antecessor Erik Tem Hag continuava somando atuações e resultados ruins. Com o empate na estreia, a equipe vermelha de Manchester subiu para a 12ª colocação da Premier League, com 16 pontos.

Em seguida, Ruben Amorim vai mudar o seu foco para Liga Europa. Na competição, a equipe inglesa vai enfrentar o Bodo Glimt, da Noruega, em Old Trafford, na próxima quinta-feira (28).