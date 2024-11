Anitta abre o jogo sobre namoro com Vinicius Souza, ex-Flamengo

Carioca de Padre Miguel, Vinicius iniciou sua carreira em 2014, no Flamengo. O Garoto do Ninho deu os primeiros passos nas categorias de base do Rubro-Negro e só estreou pelo profissional em 2019. Depois de subir ao time principal da equipe carioca, o jogador acabou vendido por cerca de R$ 15,2 milhões à época para o Lommel, da Bélgica, e viveu sua primeira experiência no futebol europeu. Posteriormente, em agosto de 2023, transferiu-se ao Sheffield United, da Inglaterra, em um acordo de quatro anos.

O volante de 25 anos tem um casal de filhos de relacionamentos distintos. Maria Eduarda, de um ano, nasceu do relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel. Já Théo, de três, é fruto da relação com a estudante de direito Victoria Leonor.

