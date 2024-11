“Prefiro você”: Luiz Henrique provoca ex em postagem romântica com noiva, e mulher afronta casal

Troca de indiretas têm acontecido frequentemente desde que o atleta do Botafogo assumiu relacionamento com Tammy Parisoto

O climão entre a ex e a atual de Luiz Henrique, do Botafogo, ganhou mais um capítulo nas últimas 24 horas – e desta vez com a participação do jogador. Isso porque o atacante alvinegro compartilhou um vídeo aos beijos com sua noiva, Tammy Parisoto, e escolheu a música “Prefiro Você”, do cantor Chris MC, como tema da publicação. Para bom entendedor, uma canção nas redes sociais basta.

Internautas entenderam a publicação como alfinetada para Carolina Andrade, ex-mulher de Luiz Henrique, que esteve envolvida em polêmica com Parisoto recentemente. As duas trocam farpas nas redes sociais desde quando a mãe da filha do jogador acusou ”uma amante de se passar por esposa do atleta no jogo da Seleção Brasileira”, em setembro. “Bigamia é crime no Brasil”, disse ela à época.