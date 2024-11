Willian Arão marca nos acréscimos e garante vitória do Panathinaikos

Final de semana especial para o brasileiro, que foi decisivo na Grécia e celebrou os cinco anos do título da Libertadores pelo Flamengo Crédito: Jogada 10

Os últimos dias do mês de novembro parecem ser especiais para Willian Arão. Há cinco anos, no dia 23, ele conquistava a Libertadores pelo Flamengo, em Lima, no Peru. Neste domingo (24), na Grécia, ele marcou o gol salvador, nos acréscimos, que garantiu a vitória do Panathinaikos sobre o Panaitolikos, fora de casa, em confronto direto do Campeonato Grego. Com o resultado, a equipe ocupa, temporariamente, a liderança da competição, com 22 pontos em 12 jogos. O confronto colocou frente a frente equipes que vinham de vitória na temporada. Jogando como visitante, o Panathinaikos logo abriu o placar da partida, aos 10 minutos, com Djuricic. Mas na segunda etapa, também nos primeiros minutos, Bouzoukis empatou para os donos da casa. E após muitas chances criadas, coube a Willian Arão, aos 47, aproveitar uma sobra de bola na área para confirmar o triunfo.

Willian Arão teve bons números na vitória do Panathinaikos Arão foi o destaque da partida, não só pelo gol da vitória, mas pelos números. Foram três finalizações, 88% de precisão nos passes, 80% dos duelos ganhos, quatro desarmes e três cortes feitos. Dessa maneira, ele falou sobre a importância do resultado e sobre o final de semana de comemorações, com a vitória de hoje e a lembrança do título de 2019 com o Flamengo.