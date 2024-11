Wesley comanda goleada do Internacional sobre o Bragantino

Além dele, Borré, Wesley e Wanderson marcaram os gols da grande vitória colorada neste domingo (24) no estádio do Beira Rio

Roger Machado afirmou que o Internacional poderia brigar pelo título, e o time correspondeu às expectativas em campo. Neste domingo (24), o Colorado não tomou conhecimento do Bragantino e goleou por 4 a 1, em duelo disputado no estádio Beira-Rio. Destaque para a atuação brilhante de todo o sistema defensivo, que foi crucial para o resultado. A vitória mantém as ambições do Colorado vivas, alimentando o sonho da taça. Aliás, a equipe chegou a 16 partidas sem derrotas na competição.

Logo aos quatro minutos, Alan Patrick abriu o placar em cobrança de pênalti. No entanto, ainda no primeiro tempo, Juninho Capixaba empatou com uma bela cabeçada no primeiro poste. O Internacional reagiu rapidamente e voltou a liderar o placar em jogada de Bruno Gomes, que cruzou rasteiro para Borré marcar. Na etapa final, Wesley e Wanderson ampliaram, garantindo a goleada e fazendo o torcedor gaúcho sonhar ainda mais alto com o título.