Vitória maiúscula: Leila Pereira é reeleita no Palmeiras com votação elástica

Presidente do Palmeiras derrota o concorrente com larga vantagem e conquista o direito de mais três anos à frente do clube

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi reeleita para um novo mandato à frente do clube. Assim, ela estará no comando do Verdão por mais três anos. A posse será no dia 15 de dezembro. O resultado saiu neste domingo (24/11) após votação na assembleia de sócios. Dessa forma, a vitória da mandatária foi ampla: 2.295 votos contra 858 do candidato Savério Orlandi, da Chapa “Palmeiras Minha Vida É Você”.

Formada em Jornalismo e Direito, Leila Pereira é natural de Cambuci, pequena cidade de 15 mil habitantes no noroeste do estado do Rio de Janeiro, a 295 km da capital carioca. Ela tem influência no Palmeiras desde 2015, quando começou a patrocinar o clube, ao lado do marido Roberto Lamacchia. Em 2017, ela se tornou conselheira e, quatro anos depois, foi reeleita, abrindo caminho para a candidatura à presidência do Verdão. Desse modo, ela foi candidata única, aprovada por 1.897 dos 2.141 votantes na assembleia do clube.