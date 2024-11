Torcida do Vasco divide opiniões nas redes sociais após demissão de Paiva

O Vasco chegou à sua quarta derrota seguida no Brasileirão. Neste domingo (24), foi superado pelo Corinthians, em Itaquera, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao perder de 3 a 1. O resultado levou à demissão do técnico Rafael Paiva.

O técnico, que estava no Sub-20 do Cruz-Maltino, assumiu o Vasco em duas ocasiões: primeiro, após a saída de Ramón Díaz, e, na segunda vez, com a demissão de Álvaro Pacheco. No entanto, a demissão de Paiva dividiu a opinião dos torcedores vascaínos nas redes sociais.