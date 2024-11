Sob a batuta de Garro, Corinthians vence Vasco e mantém Libertadores na mira

Com um primeiro tempo avassalador, o Corinthians venceu o Vasco com tranquilidade na tarde deste domingo (24), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim, o placar de 3 a 1 ficou barato para os cariocas. Gustavo Henrique e Garro (duas vezes) anotaram os gols na Neo Química Arena, enquanto Puma Rodríguez descontou na etapa final.

O resultado mantém o Timão mais vivo do que nunca na briga por vaga na Libertadores do ano que vem. Afinal, sobe para o oitavo lugar e chega aos mesmos 47 pontos do Cruzeiro, que fecha o G7. Por outro lado, o Cruz-Maltino estaciona nos 43 somados e cai para 12º. Foi a quarta derrota consecutiva do time de São Januário.