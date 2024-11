Ramón Díaz enaltece evolução do Corinthians e mira Libertadores: ‘Estamos buscando’

Não se pensa em outra coisa no Corinthians: Libertadores da América. A incontestável vitória sobre o Vasco da Gama, por 3 a 1, carimbou não só a boa fase da equipe de Ramón Díaz como a participação na primeira parte da tabela do Brasileirão. O Alvinegro chegou à nona colocação com 47 pontos e passou a sonhar com uma possível ida ao torneio continental – objetivo principal do técnico argentino.

“Temos que felicitar o time, porque tudo o que trabalhamos no dia de hoje transmitiram dentro de campo. Mas os três (próximos jogos) são fundamentais para chegarmos ao objetivo que estamos buscando. Faltavam quatro jogadores importantes e puderam manter a estrutura que temos com personalidade, estamos contentes. Estamos conseguindo resultados que permitem brigar acima, tomara que a gente possa terminar bem”, disse Díaz em coletiva de imprensa.