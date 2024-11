Novorizontino perde em Goiânia. Vai seguir na Série B em 2025

O Novorizontino, restando três rodadas para o fim da Série B, estava na vice-liderança e precisava de três pontos para avançar à elite. Mas empatou com o Operário e depois com o Paysandu. Assim, entrou em terceiro lugar neste domingo, 24/11, para o jogo com o Goiás, em Goiânia, na Serrinha, precisando vencer para não depender de combinações. Com o desenrolar dos outros jogos e o empate do Ceará com o Guarani, o time caiu para quarto, mas ainda assim subiria. Contudo, aos 39 do segundo tempo, levou um gol dos goianos, de Paulo Baya. Goiás 1 a 0.

Dessa forma, o Novorizontino, que ficou no G4 todo o returno da Série B, morreu na praia. Teve os mesmos 64 pontos do Ceará, mas como teve 18 vitórias contra 19 dos cearenses, levou a pior. Assim, sobem Santos (campeão, 68 pontos), Mirassol (67), Sport (66), além do Ceará. O Novorizontino terminou em 5º.