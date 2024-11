Na estreia de Ruben Amorim, United fica no empate com Ipswich

Ruben Amorim estreou no comando do Manchester United, neste domingo, 24/11. Foi no jogo diante do Ipswich, fora de casa, no Estádio Portman Road. Apesar do início ser animado, já que os Red Devils marcaram logo no primeiro minuto com Rashford, o United foi irregular, chegou a ver o rival, bem menos qualificado, dominar boa parte do duelo, merecer o empate num belo gol de Hutchinson ainda no primeiro tempo e criar chances que poderiam virar a partida. Enfim, o treinador, que fez muito sucesso no Sporting nas últimas temporadas, vai terminar o trabalho travado.

O United permanece no meio da tabela, com 16 pontos, apenas em 12º lugar. Já o Ipswich segue como o único time que ainda não venceu em casa nesta edição da Premier League. Com 9 pontos, está na zona de rebaixamento, em 18º lugar.