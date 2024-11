Mirassol x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol recebe a Chapecoense em dia histórico para o clube paulista, que está a uma vitória do acesso à Série A do Brasileirão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Mirassol

Muito perto de disputar a Série A do Brasileirão pela primeira vez na história justamente no ano do centenário, o Mirassol também pode subir em caso de empate e até mesmo derrota. Afinal, o Leão está em segundo lugar, com 64 pontos, seguido de perto por Novorizontino (64), Ceará (63) e Sport (63). São quatro times disputando três vagas, com partidas simultâneas. O Sport recebe o campeão Santos, enquanto Novorizontino visita o Goiás e o Ceará pega o lanterna e rebaixado Guarani em Campinas.