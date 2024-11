Mirassol vence e sobe como o vice-campeão da Série B

O Mirassol estará na Série A do Brasileiro de 2025. Afinal, o time paulista, que no ano que vem celebrará o seu centenário, carimbou a sua classificação ao vencer a Chapecoense neste domingo, 24/11, no Estádio Municipal, em Mirassol. O jogo terminou em 1 a 0, gol de Yuri Castilho, no primeiro tempo. Dessa forma, o time paulista termina a competição em 2º lugar, com 67 pontos. Portanto, ficou atrás apenas do campeão Santos (68).

Além do Mirassol, também subiram Sport (66 pontos) e Ceará (64). O outro time que lutava pelo acesso, o Novorizontino, terminou em quinto, com os mesmos 64 pontos do Ceará, mas uma derrota a menos (19 a 18) .