Líder Liverpool sofre, mas vence lanterna com show de Salah

Neste domingo, 24/11, o líder Liverpool visitou o lanterna Southampton, no St Mary’s Stadium. Como se esperava, venceu. Mas precisou de muito esforço para sair com um suado 3 a 2, somente garantindo os três pontos com um gol na reta final do duelo. Os Reds largaram na frente com o húngaro Szoboszlai. Mas o Southampton empatou ainda no primeiro tempo com Armstrong, de pênalti. E os donos da casa viraram com Mateus Fernandes no início do segundo tempo. Mas o Liverpool tem Salah, que fez dois gols (um de pênalti) e confirmou o triunfo dos visitantes.

A vitória faz o Liverpool disparar ainda mais na liderança. Afinal, vai aos 31 pontos, contra 23 do vice-líder Manchester City, que neste sábado levou de 4 a 0 do Tottenham em casa e soma cinco derrotas seguidas (três pela Premier League). Estes dois times se enfrentarão na próxima rodada. O Southampton segue em último, com quatro pontos.