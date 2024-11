Leila minimiza ações de Savério no Palmeiras, e rival retruca: ‘Clube não tem dono’

Reeleita mandatára do clube para o triênio 2025-2027, Leila Pereira descarta aproveitar algumas ideias do adversário na eleição alviverde

Com a vitória na eleição deste domingo (24), Leila Pereira seguirá como presidente do Palmeiras no triênio 2025-2027. Assim, que o triunfo foi confirmado, a mandatária alviverde não perdeu a oportunidade de criticar Savério Orlandi, candidato da oposição. Ela deixou claro que irá aproveitar qualquer ideia do adversário, que, segundo ela, jamais liderou algo impactante a favor do Verdão.

“Ter oposição é muito importante, mas o candidato dessa oposição está no clube há muito tempo. Já esteve na diretoria de futebol e não fez nada de relevante para o clube. Ele nunca fez. Eu, nos três anos, fiz propostas e cumpri todas. Se me perguntar ‘vai aproveitar algo da proposta da oposição?’, digo que a resposta é não. Vou lutar por um Palmeiras vitorioso e profissional”, afirmou Leila na zona mista na sede social do clube.