Lei do ex: Lukaku marca e líder Napoli vence a Roma

O Napoli está de volta à liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo, 24/11, em seus domínios no Estádio Diego Armando Maradona, venceu o clássico contra a Roma por 1 a 0, gol de Lukaku aos oito minutos do segundo tempo. Foi lei do ex. Afinal, o goleador belga defendia a Roma na temporada passada.

Com este triunfo, os napolitanos voltam aos 29 pontos e retornam ao primeiro lugar, deixando para trás Atalanta, Inter de Milão e Fiorentina, todos com 28 pontos. A Roma, que estreou o treinador Claudio Ranieri – ex-ídolo do clube, que havia se aposentado – mas acertou comandar o time até o fim da temporada, tem apenas 12 pontos, em 12º lugar.