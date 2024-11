John Textor rebate Everson às vésperas da final da Libertadores

Dono do Botafogo, John Textor, após o empate do Botafogo com o Vitória, neste sábado, 23/11, rebateu às provocações do goleiro Everson, do Atlético. O dono da SAF do Botafogo reiterou que não critica a arbitragem brasileira, mas, que na verdade, é um grande crítico de possíveis manipulações de resultados. O empresário pediu ainda que o arqueiro atleticano foque apenas em jogar futebol. Bota e Galo se enfrentam no próximo sábado (30), pela final da Libertadores, em Buenos Aires.

” Qual é o nome do goleiro do Atlético? Aparentemente, estou alugando um apartamento na mente dele por um tempo. Morando na cabeça dele. Ele comentou que eu faço barulho fora de campo sobre arbitragem. Não faço. Todos vocês que acompanharam a história de manipulação de resultados nos últimos dois anos sabem que eu apoio os árbitros. Quero que eles sejam bem pagos, recebam melhor treinamento. Ele (Everson) pode continuar fazendo o trabalho dele dentro de campo, porque é ótimo goleiro. E, quanto mais eu ocupar a mente dele, problema dele”, comentou Textor.